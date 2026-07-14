Chandigarh News: महिला थाने में तैनात ASI पर विजिलेंस टीम का शिकंजा, रिश्वत लेते पकड़ा गया

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा है और उसकी पत्नी अलग रह रही है। पत्नी ने उसके, उसके पिता और भाई के खिलाफ चंडीगढ़ के महिला थाना संगरूर में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच एएसआई कमलजीत सिंह कर रहा था। आरोप है कि एएसआई ने दर्ज मामले का चालान सक्षम अदालत में पेश करने के एवज में 10 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता पहले ही आरोपी को तीन हजार रुपए दे चुका था और शेष सात हजार रुपए बाद में देने का आश्वासन दिया था।