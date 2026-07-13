पंजाब में अकाली दल के वरिष्ठ नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत गंभीर, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। साथ ही, वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। बरेटा थाना प्रभारी कौर सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस हमले को पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो अलग-अलग पहलुओं पर जांच कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से पड़ताल की जा रही है और तकनीकी व अन्य सबूतों के आधार पर जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।