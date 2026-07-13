Telangana Crime: पत्नी और दो बेटों समेत 6 लोगों की हत्या का आरोपी मृत मिला, पुलिस को आत्महत्या की आशंका

उसने अपनी पत्नी और चार और डेढ़ साल के दो बेटों की भी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, राजकुमार ने कथित तौर पर चाकू से सभी छह पीड़ितों को गोदकर उनके गले काट दिए। पुलिस जांच में पता चला कि राजकुमार ने एक घर से हत्याएं शुरू कीं, जहां 17 वर्षीय लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। लड़की ने उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पुलिस के अनुसार, राजकुमार ने कथित तौर पर लड़की की मां और नानी की हत्या करने के बाद उसे अपने साथ ले गया।