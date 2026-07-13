Telangana Murder Case: तेलंगाना में 6 हत्याओं का आरोपी राज कुमार मृत मिला, 60 घंटे की तलाश खत्म

Telangana POCSO Case: दिल दहला देने वाली यह वारदात तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले की है, जिसने कानून-व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। 'फ्यूचर सिटी' पुलिस कमिश्नरेट इलाके में एक POCSO (पॉक्सो) कानून के आरोपी राज कुमार ने प्रतिशोध और सनक की सारी हदें पार करते हुए दो परिवारों के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहे आरोपी का अंत भी आखिरकार उसकी खुद की मौत के साथ हुआ। पुलिस की आंख में धूल झोंक रहे इस साइको किलर की लाश सोमवार दोपहर करीब 3 बजे पंजारला गांव के एक खाली पड़े रियल एस्टेट वेंचर में ऊंची घास के बीच बरामद हुई।