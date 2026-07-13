केरलम में पहली बार जेल में शपथ लेंगे निर्वाचित पार्षद, 14 जुलाई को होगा समारोह

Jail Oath Ceremony: केरलम में स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक अनोखा समारोह होने जा रहा है। भाजपा पार्षद आर. सुगथन विय्यूर केंद्रीय जेल के अंदर शपथ ग्रहण करेंगे। केरलम हाई कोर्ट ने जेल परिसर के अंदर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की अनुमति दे दी है। विय्यूर केंद्रीय जेल के अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में 14 जुलाई को सुबह 11 बजे होने वाला यह समारोह राज्य में पहली बार होगा जब कोई निर्वाचित स्थानीय निकाय प्रतिनिधि जेल के अंदर से औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगा।