पूर्व टीएमसी विधायक के बेटे तीर्थंकर घोष पर फेंके गए अंडे, कोर्ट ले जाते समय लगे चोर-चोर के नारे

आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस की पीड़िता की मां और भाजपा विधायक रत्ना देबनाथ ने कहा कि निर्मल घोष के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उन्हें (निर्मल घोष को) अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी तरह सोमनाथ डे और संजीव मुखर्जी को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इन्हीं लोगों ने आरजी कर घटना के आखिरी सबूत को जल्दबाजी में मिटाने की कोशिश की थी। रत्ना देबनाथ ने कहा कि बेटा गिरफ्तार हो गया है, पिता भी जल्द ही उसके पीछे जाएंगे। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं।