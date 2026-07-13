पूर्व टीएमसी विधायक के बेटे तीर्थंकर घोष पर फेंके गए अंडे, कोर्ट ले जाते समय लगे चोर-चोर के नारे

तीर्थंकर घोष पर फेंके गए अंडे
Tirthankar Ghosh Arrest: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से बड़ी खबर सामने आई है। खड़दह पुलिस ने पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष के बेटे तीर्थंकर घोष को गिरफ्तार किया है। उन पर कई कथित मामलों में शामिल होने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें खड़दह थाने से बैरकपुर सब-डिविजनल कोर्ट ले जा रही थी। इसी दौरान वहां हंगामा हो गया। कुछ लोगों ने तीर्थंकर घोष पर अंडे फेंके। भीड़ ने चोर-चोर के नारे भी लगाए।
आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस की पीड़िता की मां और भाजपा विधायक रत्ना देबनाथ ने कहा कि निर्मल घोष के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उन्हें (निर्मल घोष को) अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी तरह सोमनाथ डे और संजीव मुखर्जी को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इन्हीं लोगों ने आरजी कर घटना के आखिरी सबूत को जल्दबाजी में मिटाने की कोशिश की थी। रत्ना देबनाथ ने कहा कि बेटा गिरफ्तार हो गया है, पिता भी जल्द ही उसके पीछे जाएंगे। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं।
टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि किन वजहों से क्राइटेरिया (मानदंड) बदले जा रहे हैं, इस बारे में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही अपनी बात कही है। बाद में दो बार स्टैंड बदले गए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री सार्वजनिक रूप से बयान दें। जिन्हें आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें मुख्यमंत्री के बाढ़ राहत कोष से मदद दी जाएगी।
कोलकाता में कुणाल घोष ने कहा कि आरजी कर मामले के दौरान बोले गए ऐसे बड़े झूठों को याद रखिए। आरजी कर में हुई भयानक घटना और अभया की मौत के बाद एक संगठन की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उचित मुआवजे की मांग की गई थी। तब मुख्यमंत्री ने सरकारी नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि ऐसे मामलों में हत्या के लिए पैसे से मुआवजा नहीं दिया जा सकता।
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