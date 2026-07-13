Bankipur By-election: तेजप्रताप यादव की उम्मीदवार वीणा मानवी की गिरफ्तारी पर बेटी का भावुक बयान, बोली-‘मेरी मां निर्दोष हैं’

जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी की उम्मीदवार को चुनाव से पहले जानबूझकर फंसाया गया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वीणा मानवी का स्वभाव बेहद अच्छा है और वह चुनाव जीत रही थीं। उनके मुताबिक, इसी वजह से उन्हें झूठे मामले में फंसाकर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनाव में हार की आशंका से परेशान हैं।