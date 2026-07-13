चीन-पाक को एक साथ जवाब देने की तैयारी, ‘शी जिनपिंग’ वाले मॉडल पर 3 मोर्चों के लिए भारतीय सेना का नया प्लान तैयार

भारतीय सेना अब पुरानी व्यवस्था को तोड़कर पूरी तरह नई तैयारी कर रही है। तीनों सेनाओं- थलसेना, नौसेना और वायुसेना को एक कमांडर के अधीन लाकर लड़ाई लड़ने का बड़ा प्लान तैयार किया गया है। यह बदलाव आजादी के बाद सबसे बड़ा सैन्य सुधार माना जा रहा है।