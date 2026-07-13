Monsoon Update: मौसम विभाग का नया अपडेट, बिहार-पूर्वोत्तर में भारी बारिश, राजस्थान में 16 जुलाई से बरसेंगे बादल

मध्य भारत में छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 13 से 19 जुलाई तक रुक-रुककर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में 14 और 15 जुलाई को कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में कई दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान है। बिहार में 13 और 14 जुलाई को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 13 जुलाई को अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 13 से 19 जुलाई तक व्यापक बारिश की संभावना है। मेघालय में 13 जुलाई को कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश हो सकती है।