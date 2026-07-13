Prashant Kishore Net Worth: करोड़ों के मालिक हैं प्रशांत किशोर, पीके से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी, जानें सोना, जमीन का पूरा ब्योरा

हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर के नाम कोई निजी वाहन नहीं है। हालांकि, उनके पास 73.87 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि और अन्य संपत्तियां दर्ज हैं। उनकी पत्नी के नाम 12.42 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां हैं। इसके अलावा सात अलग-अलग स्थानों पर मकान और बिल्डिंग होने का भी जिक्र किया गया है।हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर की अचल संपत्ति का मूल्य 23.70 करोड़ रुपये है, जबकि उनकी पत्नी के नाम 1.19 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति दर्ज है।

प्रशांत किशोर के पास 1.35 लाख रुपये मूल्य की सोने की अंगूठी है। वहीं, उनकी पत्नी के पास 64.12 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और 46 हजार रुपये मूल्य की चांदी दर्ज है।