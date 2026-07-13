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Prashant Kishore Net Worth: करोड़ों के मालिक हैं प्रशांत किशोर, पीके से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी, जानें सोना, जमीन का पूरा ब्योरा

Bankipur By Election: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए दाखिल चुनावी हलफनामे में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की संपत्ति, आय, कर्ज, सोना, जमीन और शैक्षणिक योग्यता का पूरा ब्योरा सामने आया है। जानिए उनकी पत्नी डॉ. जाह्नवी दास के पास कितनी संपत्ति है।
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भारत

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Anurag Animesh

Jul 13, 2026

Bankipur By Election

प्रशांत किशोर(फोटो-IANS)

Prashant Kishore: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को दिए गए उनके शपथ पत्र (हलफनामे) में उनकी चल-अचल संपत्ति, आय, कर्ज और शैक्षणिक योग्यता का पूरा डिटेल सामने आ गया है। हलफनामे के मुताबिक, प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी डॉ. जाह्नवी दास के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है। दिलचस्प बात यह है कि चल संपत्ति के मामले में उनकी पत्नी उनसे कहीं अधिक संपन्न हैं। पीके ने अमेरिका सहित कई अन्य देशों में भी काम किया है।

पत्नी के नाम ज्यादा चल संपत्ति

हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर के पास कुल 22.19 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी डॉ. जाह्नवी दास के पास 99.51 करोड़ रुपये की चल संपत्ति दर्ज है। वहीं, प्रशांत किशोर के पास 65,570 रुपये नकद हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 1.95 लाख रुपये नकद हैं।

FD, कर्ज और पार्टी को दान

हलफनामे में बताया गया है कि प्रशांत किशोर के नाम 7.36 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) है। वहीं उन पर 5.77 करोड़ रुपये का कर्ज भी है।
उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अपनी पार्टी जन सुराज को 10 करोड़ रुपये का दान भी दिया है।

गाड़ी नहीं, लेकिन करोड़ों की जमीन और मकान

हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर के नाम कोई निजी वाहन नहीं है। हालांकि, उनके पास 73.87 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि और अन्य संपत्तियां दर्ज हैं। उनकी पत्नी के नाम 12.42 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां हैं। इसके अलावा सात अलग-अलग स्थानों पर मकान और बिल्डिंग होने का भी जिक्र किया गया है।हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर की अचल संपत्ति का मूल्य 23.70 करोड़ रुपये है, जबकि उनकी पत्नी के नाम 1.19 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति दर्ज है।
प्रशांत किशोर के पास 1.35 लाख रुपये मूल्य की सोने की अंगूठी है। वहीं, उनकी पत्नी के पास 64.12 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और 46 हजार रुपये मूल्य की चांदी दर्ज है।

कितनी है सालाना आय?

वित्त वर्ष 2024-25 में प्रशांत किशोर की कुल आय 58.45 लाख रुपये दर्ज की गई है। वहीं, उनकी पत्नी की वार्षिक आय 40.23 लाख रुपये बताई गई है।

कितने पढ़ें हैं पीके?

हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर ने 1991 में दसवीं और 1993 में पटना साइंस कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 1996 से 1999 के बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। साल 2010 में उन्होंने फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की।

आठ आपराधिक मामले भी दर्ज

चुनावी हलफनामे में प्रशांत किशोर ने अपने खिलाफ आठ आपराधिक मामलों का भी जिक्र किया है।

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Updated on:

13 Jul 2026 08:47 pm

Published on:

13 Jul 2026 08:27 pm

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