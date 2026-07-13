Dhar Bhojshala Case: भोजशाला केस में अब सबसे बड़ा सवाल: क्या सुप्रीम कोर्ट 2003 की व्यवस्था हमेशा के लिए बदल देगा?

Dhar Bhojshala Case : भोजशाला विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट की बारी, एक फैसला तय कर सकता है इतिहास, पूजा और नमाज का भविष्य (फोटो सोर्स:wikipedia.org/Ms Sarah Welch)
Bhojshala Supreme Court: नई दिल्ली देश के सबसे चर्चित और संवेदनशील विवादों में से एक धार भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद मामले में अब देश की सर्वोच्च अदालत न्याय का अंतिम अध्याय लिखने को तैयार है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ, जिसमें इस परिसर को स्पष्ट रूप से 11वीं सदी का वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर माना गया था, मुस्लिम पक्ष ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए हामी भर दी, जिसके बाद अब राजधानी के कानूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
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