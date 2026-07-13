बैंक अधिकारी बनकर ठग रहे जालसाज, क्रेडिट कार्ड अपडेट का झांसा, भोपाल में 2.67 लाख की ठगी

वहीं, दूसरा मामला शाहजहानाबाद थाने के अंतर्गत आने वाले ईदगाह हिल्स इलाके से सामने सामने आया। यहां रहने वाले 64 वर्षीय फारूक अजीज के साथ ठगी की वारदात हुई है। फारुख ने पुलिस को बताया कि, 25 जून को एक व्यक्ति ने खुद को एचडीएफसी बैंक का अधिकारी बताते हुए उन्हें फोन किया। आरोपी ने अधिक सुविधाओं वाले नए क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिया और बातचीत के दौरान फारूक से उनके क्रेडिट कार्ड से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद उनके खाते से 2 लाख 2 हजार 6 रुपए निकाल लिए गए। फिलहाल, शाहजहांनाबाद पुलिस ने इस मामले में भी साइबर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।