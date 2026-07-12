Twisha Sharma Case: दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिम्नास्टिक बेल्ट को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, AIIMS ने CBI को 11 पन्नों की सौंपी रिपोर्ट

AIIMS Postmortem Report: ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अब एक जरूरी जानकारी सामने आई है। इस मामले में शुरुआत से ही जिस जिम्नास्टिक बेल्ट को लेकर सवाल उठ रहे थे, अब उसकी जांच से मामले में नई कड़ी जुड़ती नजर आ रही है। कोर्ट के आदेश पर ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम करने वाले दिल्ली AIIMS के मेडिकल बोर्ड ने अपनी फाइनल रिपोर्ट CBI को सौंप दी है। रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दी गई है, इसलिए इसमें क्या-क्या सामने आया है, इसकी पूरी जानकारी अभी बाहर नहीं आई है।सूत्रों की मानें तो जिम्नास्टिक बेल्ट की लैब जांच में उस पर ट्विशा की स्किन के टिश्यू मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये ट्विशा की गर्दन पर मिले चोट के निशानों से मेल खाते हैं।