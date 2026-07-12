‘1 करोड़ के गहने गायब…’, ट्विशा के ससुराल का बड़ा दावा, गिरिबाला सिंह के घर में चोरी पर नया ट्विस्ट

मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि, पुलिस ने उनकी लाइसेंसी पिस्तौल बरामद कर ली है, लेकिन उनकी मां के पुराने और बेहद कीमती सोने के गहने अब तक नहीं मिले हैं। उनका कहना है कि इन गहनों की कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक है। जब उनसे पूछा गया कि क्या चोरी के पीछे कोई साजिश हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि इस आशंका से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है। जांच के बाद ही कुछ कहना सही होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है। जांच के बाद ही कुछ कहना सही होगा।