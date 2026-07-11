‘दतिया में हुए इस्तीफे नहीं होंगे स्वीकार’ सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष से मिले नरोत्तम मिश्रा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मुलाकात की है। पार्टी संगठन ने दतिया उपचुनाव को लेकर आशुतोष तिवारी को अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। मेरी जानकारी में आया है कि भावावेश में दतिया के कुछ लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, हालांकि मुझे किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा नहीं मिला है। पार्टी संगठन ने तय किया है कि किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने से नाराज होकर दतिया में जिलाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों और भाजपा के सभी पार्षदों व बड़ी संख्या में अपने इस्तीफे दिए थे। नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने से नाराज समर्थकों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन भी किया था।