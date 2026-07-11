‘खुलेआम घूम रहा जान लेने वाला’- पहले जन्मदिन पर मासूम को ट्रैक्टर ने कुचला, पिता ने लगाई भोपाल पुलिस से गुहार

मजदूर पिता अजय गोंड ने बताया कि, घटना वाले दिन ही बेटी 12 महीने पूरा कर ली थी। यानी उसी दिन उसका जन्म दिन भी था। बिटिा के जन्मदिन पर पूरा परिवार काफी खुश था। पिता के अनुसार, उस दिन उसने काम की छुट्टी की थी और ये तय किया कि, आज बेटी कीर्ति एक वर्ष की हुई तो उसका आधार कार्ड बनवाने ले गया था। दोपहर में घर लौटने के बाद पत्नी के साथ खाना खा रहा था। इसी दौरान कीर्ति घर के बाहर खेलने चली गई। इसी दौरान अचानक से चालक कमल राजपूत मलबा लेकर आया। उसने ट्रैक्टर को लापरवाही पूर्वक रिवर्स किया और पीछे देखे बिना ही बच्ची के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था।