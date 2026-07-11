भोपाल पुलिस को है इन दो चोहरों की तलाश, पहचान बताने वाले को मिलेगा 50 हजार इनाम

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले सुदामा नगर में हुए डबल मर्डर केस में पुलिस द्वारा दो संदिग्धों की तस्वीर वायरल करने के पीछे 13 दिनों की मशक्कत है। पुलिस की टीम ने तीन लेयर में जांच करते हुए एक हजार सीसीटीवी फुटेज की जांच की और 500 चेहरे खंगाले। तब जाकर दो संदिग्धों की पहचान हुई है। अब पुलिस की नजर हरियाणा-पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स पर है, जिनके चेहरे से संदिग्धों के चेहरे का मिलान किया जा रहा है।