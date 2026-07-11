11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल पुलिस को है इन दो चोहरों की तलाश, पहचान बताने वाले को मिलेगा 50 हजार इनाम

Bhopal double murder case : डबल मर्डर ऐशबाग हत्या मामले में पुलिस ने बताया रेनकोट पहनकर आए थे शूटर। हजार फुटेज से 500 चेहरे खंगाले तब दो संदिग्ध मिले। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स से हो रहा मिलान। तस्वीर वायरल कर संदिग्ध तलाश रही पुलिस।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jul 11, 2026

Bhopal double murder case

Bhopal double murder case (ऐशबाग डबल मर्डर केस में दो संदिग्धों की तस्वीर वायरल Photo Source- bhopal Police)

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले सुदामा नगर में हुए डबल मर्डर केस में पुलिस द्वारा दो संदिग्धों की तस्वीर वायरल करने के पीछे 13 दिनों की मशक्कत है। पुलिस की टीम ने तीन लेयर में जांच करते हुए एक हजार सीसीटीवी फुटेज की जांच की और 500 चेहरे खंगाले। तब जाकर दो संदिग्धों की पहचान हुई है। अब पुलिस की नजर हरियाणा-पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स पर है, जिनके चेहरे से संदिग्धों के चेहरे का मिलान किया जा रहा है।

वहीं, जांच टीम सोशल मीडिया पर भी दोनों संदिग्धों की तस्वीर वायरल करके लोगों से भी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए पुलिस ने 50 हजार रुपए के इनाम की भी घोषणा की है। पुलिस का कहना है कि अब तक एक हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल सीडीआर की जांच कर चुकी है।

कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से हत्या का संदेह

जांच में लगी पुलिस को संदेह है कि यह हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से हुई है। इसी आधार पर फुटेज में दो संदिग्ध रेनकोट और ग्लब्स पहने दिखाई दे रहे हैं, जिससे उन्होंने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की है। दोनों की उम्र 30 से 38 साल के बीच की है।

यहां तक मिले दोनों के रूट

पुलिस ने फुटेज को स्पष्ट कराने के लिए दिल्ली की एक निजी एजेंसी की मदद ली है । फुटेज में दोनों पहले साथ चलते दिखाई देते हैं, फिर अलग-अलग रास्तों पर निकल जाते हैं और बाद में सुभाष नगर अंडरब्रिज के पास दोबारा मिलते हैं। इसके बाद वे कैमरों की नजर से ओझल हो जाते हैं।

गायब किराएदार की तलाश तेज

जानकारी मिली है कि जांच के दौरान पुलिस को एक क्लू मिला है कि दंपती के मकान में रहने वाला एक किराएदार घटना से चार दिन पहले अचानक लापता हो गया है । उसका सामान अब भी मकान में रखा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

यह है पूरा मामला

26 जून को रेलवे सेवानिवृत्त 70 वर्षीय हेमंत फिलेमोन और उनकी पत्नी 70 वर्षीय शकुंतला के शव उनके घर से बरामद हुए थे। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी। दोनों की हत्या 24 जून की रात 8 से 8.30 बजे के बीच दो-दो गोलियां मारकर की गई थी।

हर पहलू पर जांच जारी

पुलिस का कहना है कि संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं। अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि यदि फुटेज में दिख रहे युवकों के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।

सावधान! डेढ़ लाख खाली प्लॉट बने खतरा, डेंगू केसेज में दूसरे नंबर पर भोपाल, जानें बचाव

ये भी पढ़ें
Dengue Cases Bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Jul 2026 06:46 am

Published on:

11 Jul 2026 06:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल पुलिस को है इन दो चोहरों की तलाश, पहचान बताने वाले को मिलेगा 50 हजार इनाम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुनाफे का लालच देकर साइबर फ्रॉड, मोबाइल हैक और एपीके फाइल के जरिए भोपाल में 3 लोगों से 35 लाख ठगी

Cyber Fraud
भोपाल

MP Politics: पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार

Rajendra Bharti
राष्ट्रीय

क्या नई पीढ़ी सच में बच्चे नहीं चाहती? UNFPA की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

UNFPA Report 2026
Patrika Special News

एमपी में मानसून पर लगा ब्रेक, यूपी की ओर बढ़ा लो प्रेशर एरिया

MP Rain Alert
भोपाल

रेनकोट पहनकर आए थे शूटर, भोपाल में 2 करोड़ की संपत्ति, 3 गोलियां और 2 मर्डर

Bhopal Retired Couple Murder: CCTV में रेनकोट में दिखे संदिग्ध (Photo Source - Patrika)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.