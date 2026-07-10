एमपी में मानसून पर लगा ब्रेक, यूपी की ओर बढ़ा लो प्रेशर एरिया

MP Monsoon - देशभर में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। मानसून पूरे देश को कवर कर चुका है। एमपी में 10 प्रतिशत, राजस्थान में 14 प्रतिशत और दिल्ली में 34 प्रतिशत से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इस बार मानसून केरल में ही 3 दिन देरी से 4 जून को सक्रिय हुआ और मध्य भारत में अटकते हुए आगे बढ़ा। गुरुवार को एक दिन देरी के साथ पूरे देश को कवर कर लिया। 9 जुलाई तक अंडमान- निकोबार, ओडिशा, दिल्ली, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, दादरा-नगर हवेली,लद्दाख, राजस्थान, तमिलनाडु व दमन-दीव में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार अब कुछ जगहों पर भारी बारिश से राहत मिल सकती है। एमपी में जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था वह अब उत्तरप्रदेश की ओर बढ़ गया है।