शहर को पहले चरण में मिलने वाली 100 इलेक्ट्रिक बसें 20-20 की खेप में आएंगी। इस बड़े प्रोजेक्ट को गति देने के लिए जल्द ही ट्रायल रन होगा। आइटीएमएस सिस्टम से हैं लैस: इस नई परिवहन व्यवस्था का मुख्य फोकस यात्रियों की सहूलियत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और महिला सुरक्षा पर है। इनमें महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने 'इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम' (आइटीएमएस) लगाया गया है। प्रत्येक बस की कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी और आपातकालीन स्थिति के लिए पैनिक बटन भी उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही टिकटिंग सिस्टम, ड्राइवरों का विशेष प्रशिक्षण और रूट प्लानिंग का काम अंतिम चरण में चल रहा है।