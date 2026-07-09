MP Politics: एमपी कांग्रेस को फिर झटका, राकेश सिंह यादव भाजपा में शामिल

राकेश सिंह यादव ने जीतू पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि इस अहम पद के लिए जीतू पटवारी बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं। जीतू के नेतृत्व में पार्टी का संगठन कमजोर होता जा रहा है। वे मनमाने ढंग से फैसले लेते हैं। राकेश सिंह यादव ने यह भी कहा था कि संगठन में आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह खत्म है और जो कार्यकर्ता असहमति की आवाज उठाता है,उसे दबाने की कोशिशें की जाती है। हरीश चौधरी पर भी आरोप लगाते हुए राकेश सिंह यादव ने कहा था कि उन्होंने पंजाब चुनाव के वक्त टिकटों की सौदेबादी की थी, जिसके एवज में पटवारी की ओर से उन्हें एक महंगी डिफेंडर गाड़ी दी गई थी।