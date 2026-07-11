मुनाफे का लालच देकर साइबर फ्रॉड, मोबाइल हैक और एपीके फाइल के जरिए भोपाल में 3 लोगों से 35 लाख ठगी

अशोका गार्डन थाना इलाके के मयूर बिहार में रहने वाले टाटा कंपनी के बाइक मिस्त्री अजहर खान के वॉट्सएप पर 2 जुलाई को आरटीओ पेपर के नाम से एक एपीके फाइल भेजी गई। उन्होंने उसे डाउनलोड कर लिया। इसके बाद अगले तीन दिनों में उनके बैंक खाते से पांच ट्रांजेक्शन के जरिए 1.75 लाख रुपए निकाल लिए गए। शुरुआत में उन्हें इसकी जानकारी नहीं लगी। 4 दिन बाद खाते की जांच करने पर ठगी का पता चला। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।