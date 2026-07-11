11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी मानसून अपडेट: पूर्वी जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए अच्छी खबर

IMD Heavy Rain Alert-मध्यप्रदेश में तीन दिन के विराम के बाद 14 जुलाई से फिर मूसलाधार बारिश होने के आसार...। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है नया सिस्टम...। देखें डिटेल्स
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Manish Geete

Jul 11, 2026

mp weather update demo pic

IMD Heavy Rain Alert- मध्यप्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश का अलर्ट। बाकी जिलों में 14 जुलाई के बाद बनेगा सिस्टम। (विजुअल-एआई जनरेटेड)

MP Weather Update-मध्यप्रदेश में अगले 72 घंटे बारिश की गतिविधियां कुछ कमजोर रहेंगी, लेकिन 14 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में बनने वाला नया सिस्टम मानसून को फिर एक्टिव कर देगा। सीधी, सतना, शहडोल, पन्ना, मैहर समेत पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्व मौसम वैज्ञानिक शैलेन्द्र कुमार नायक के मुताबिक फिलहाल मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है और राज्य में 1 जून से अब तक सामान्य से 8 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में छतरपुर के गौरीहार में 182 मिमी अति भारी वर्षा सहित विंध्य और बुंदेलखंड के अनेक जिलों में हुई अच्छी वर्षा ने यह संकेत दिया है कि मानसून का मुख्य प्रभाव फिलहाल पूर्वी मध्य प्रदेश पर केंद्रित है। बंगाल की खाड़ी पर 13 जुलाई के आसपास एक नई मौसम प्रणाली बनने की संभावना है। जिसका असर मध्यप्रदेश पर पड़ेगा।है।

मौसम वैज्ञानिक नायक के मुताबिक 13 जुलाई के आसपास उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण (Upper Air Cyclonic Circulation) बनने की संभावना है। यदि समुद्र और वायुमंडल की परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं, तो यही प्रणाली आगे चलकर निम्न दाब क्षेत्र (Low Pressure Area) का रूप ले सकती है।

तीन दिन कम होगी बारिश

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उत्तर-मध्य क्षेत्र पर निम्न दाब का क्षेत्र कमजोर पड़ सकता है। इसके कारण अगले दो-तीन दिनों में मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश की तीव्रता कम रहेगी। मानसून द्रोणिका भी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर बनी रहने की संभावना है, जिससे बारिश में कमी देखने में आ सकती है। फिर भी यह स्थिति 'ब्रेक मानसून' जैसी नहीं मानी जा सकती है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम मानसून को दोबारा एक्टिव करने में अहम रोल अदा कर सकता है।

इन जिलों में पड़ेगा प्रभाव

बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने का सबसे अधिक असर पूर्वी मध्यप्रदेश पर पड़ सकता है। इस क्षेत्र के रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, पन्ना, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट तथा जबलपुर जिलों में वर्षा की गतिविधियाँ पुनः तेज़ होने की संभावना रहेगी। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में जहां हाल ही में सामान्य से काफी अधिक बारिश हो गई है, वहां बारिश की तीव्रता कम हो सकती है।

फसलों के लिए लाभदायक समय

शैलेंद्र नायक कहते हैं कि खरीफ फसलों की दृष्टि से जुलाई का दूसरा पखवाड़ा अत्यंत अहम रहने वाला है। नया निम्न दाब का क्षेत्र बनने का असर मध्य भारत पर हो सकता है। इससे सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द तथा अन्य खरीफ फसलों के लिए यह अत्यंत लाभकारी साबित होगा। इसके साथ ही डैम, तालाबों, नदियों और भूजल स्तर में भी सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि कुछ क्षेत्र में अत्यधिक बारिश, जल भराव, नदी-नाले उफान पर और आकाशीय बिजली गिरने जैसी स्थिति भी बनेंगी। इसके लिए मौसम विभाग के बुलेटिन का अवलोकन जरूर कर लेना चाहिए।

यह है टॉप-10 खूबसूरत और रोमांचक स्पॉट्स, बारिश में एक बार जरूर जाएं

ये भी पढ़ें
top 10 trekking places

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

weatehr news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Jul 2026 11:10 am

Published on:

11 Jul 2026 11:09 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी मानसून अपडेट: पूर्वी जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए अच्छी खबर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तबादलों का असर, एमपी के सरकारी अफसरों को गंभीर बीमारियां, डॉक्टर्स बता रहे लंबा बेड रेस्ट!

MP Transfer health certificate
भोपाल

MP मानसून सत्र में UCC समेत 10 बड़े विधेयक 5 दिन में होंगे पेश, 10 साल की सजा का नया कानून भी

mp assembly monsoon session 2026
भोपाल

मुनाफे का लालच देकर साइबर फ्रॉड, मोबाइल हैक और एपीके फाइल के जरिए भोपाल में 3 लोगों से 35 लाख ठगी

Cyber Fraud
भोपाल

भोपाल पुलिस को है इन दो चोहरों की तलाश, पहचान बताने वाले को मिलेगा 50 हजार इनाम

Bhopal double murder case
भोपाल

MP Politics: पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार

Rajendra Bharti
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.