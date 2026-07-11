एमपी मानसून अपडेट: पूर्वी जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए अच्छी खबर

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्व मौसम वैज्ञानिक शैलेन्द्र कुमार नायक के मुताबिक फिलहाल मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है और राज्य में 1 जून से अब तक सामान्य से 8 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में छतरपुर के गौरीहार में 182 मिमी अति भारी वर्षा सहित विंध्य और बुंदेलखंड के अनेक जिलों में हुई अच्छी वर्षा ने यह संकेत दिया है कि मानसून का मुख्य प्रभाव फिलहाल पूर्वी मध्य प्रदेश पर केंद्रित है। बंगाल की खाड़ी पर 13 जुलाई के आसपास एक नई मौसम प्रणाली बनने की संभावना है। जिसका असर मध्यप्रदेश पर पड़ेगा।है।