तबादलों का असर, एमपी के सरकारी अफसरों को गंभीर बीमारियां, डॉक्टर्स बता रहे लंबा बेड रेस्ट!

राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल, जय प्रकाश जिला चिकित्सालय (जेपी) और अन्य सरकारी अस्पतालों के मेडिकल बोर्ड पर ऐसे मामलों का दबाव बढ़ गया है। ये अफसर और कर्मचारी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने पहुंच रहे हैं, ताकि ट्रांसफर रुकवा सकें। सबसे ज्यादा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की मांग जिन बीमारियों को लेकर की जा रही है, वे गंभीर हैं। इनमें साइटिका, स्लिप डिस्क, हृदय रोग, मानसिक तनाव और रीढ़ की गंभीर बीमारी के नाम पर किए जा रहे हैं। शासन संदिग्ध मेडिकल सर्टिफिकेट की दोबारा जांच कराने की तैयारी में है।