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एमपी सरकार देगी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवॉर्ड, सीएम मोहन यादव ने इंदौर में की घोषणा

MP Digital Content Creator Award: इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 'मध्यप्रदेश युवा कॉन्क्लेव-2026' का आयोजन, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के साथ किया संवाद और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवॉर्ड देने का ऐलान किया।
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इंदौर

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Shailendra Sharma

Jul 11, 2026

cm mohan yadav

mp digital content creator award mohan yadav indore yuva conclave 2026, सीएम मोहन यादव (source-patrika)

MP Digital Content Creator Award: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 11 जुलई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'मध्यप्रदेश युवा कॉन्क्लेव-2026' में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के साथ परस्पर संवाद किया। उन्होंने युवाओं के उत्थान और जन जागरूकता के लिए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के योगदान को सराहा। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के डिजिटल इंफ्ल्यूएंसर्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'डिजिटल कंटेंट अवॉर्ड' प्रदान किए जाने की घोषणा भी की।

डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स से सीएम का संवाद

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सकारात्मक सोच, नवाचार और सामाजिक सरोकारों के साथ काम करने वाले युवा आज समाज में परिवर्तन के सशक्त वाहक बन रहे हैं और उनके योगदान को सम्मानित किया जाना आवश्यक है। कार्यक्रम में इंदौर, उज्जैन, धार सहित मालवा-निमाड़ क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के अनेक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और इंफ्ल्यूएंसर्स ने भाग लिया।

डिजिटल प्लेटफॉर्म समाज को दिशा देने का माध्यम बना- सीएम

मुख्यमंत्री मोहन डॉ. यादव ने युवाओं से समाज निर्माण, सकारात्मक परिवर्तन और जनजागरूकता में युवाओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म समाज को दिशा देने का एक प्रभावी माध्यम बन चुके हैं। संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि आज का युवा केवल कंटेंट नहीं बना रहा, बल्कि विचारों को दिशा दे रहा है, समाज को जोड़ रहा है और नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को स्वर दे रहा है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक और जिम्मेदार डिजिटल कंटेंट के माध्यम से युवा समाज में रचनात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।

डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवॉर्ड देगी सरकार

इस दौरान सीएम मोहन यादव ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार डिजिटल क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मकता और सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से डिजिटल क्रिएटर्स के उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने के लिए 'डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवॉर्ड' की शुरुआत की जाएगी, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण डिजिटल कंटेंट को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने उनके साथ अपने अनुभव भी साझा किए।

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Updated on:

11 Jul 2026 10:10 pm

Published on:

11 Jul 2026 10:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी सरकार देगी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवॉर्ड, सीएम मोहन यादव ने इंदौर में की घोषणा

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