स्कूल से लौटे बच्चे तो तेज आवाज में चल रही थी टीवी, पास ही पड़ा था मां का शव, इंदौर में महिला की हत्या

डाककुंज कॉलोनी में शनिवार दोपहर को उर्मिला सैनी की हत्या होने से सनसनी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है। शव को सबसे पहले उर्मिला के दोनों बच्चों ने देखा था। बच्चे स्कूल से घर लौटे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और तेज आवाज में टीवी चल रही थी, अंदर पहुंचने पर उन्हें मां का खून से लथपथ शव दिखा। बच्चों ने नाना को तुरंत फोन कर घटना के बारे में बताया और इसी बीच बच्चों के रोने की आवाज सुनकर आस-पड़ोस के लोग घर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। उर्मिला का पति अखिलेश सैनी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।