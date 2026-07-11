युवती का खुलासाः नाना पटवारी के साथ ड्रग्स लेती थी, इंदौर के फ्लैट में मिलते भी थे हम

Nana Patwari Drug Case- इंदौर ब्राउन शुगर केस में पकड़ाए दो तस्कर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी और उसके साथी का कनेक्शन पुलिस को मिला है। ड्रग्स तस्करी चेन खंगालने के लिए अब पुलिस ने आरोपियों और उनसे जुड़े लोगों की सीडीआर को जांच में शामिल किया है। मामले में अब एक युवती की एंट्री हो गई है। नाना से लगातार संपर्क में रहने वाली युवती से पुलिस अधिकारी ने पूछताछ की। उसने अपनी सहेलियों संग नाना के साथ ड्रग्स सेवन करने का खुलासा किया है। पुलिस ने इन बातों को रिकॉर्ड में शामिल किया है। जांच में अहम जानकारी हाथ लगते ही पुलिस ने आरोपियों को ब्राउन शुगर बेचने वाले को भी दबोचा है। वहीं नाना और उसके साथी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है।