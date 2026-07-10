कैलाश विजयवर्गीय बोले- ‘कौन है राकेश सिंह?’, भाजपा ने कहा- ‘ये हैं हमारे नए प्रवक्ता’

देखा जाए तो भाजपा में शामिल हुए राकेश सिंह यादव (Rakesh Singh Yadav) को भाजपा ने प्रवक्ता बनाकर उमेश शर्मा और नरेंद्र सिंह सलूजा की कमी को पूरा करने का प्रयास किया है। दोनों ही नेता कांग्रेस पर जमकर हमला करते थे। सलूजा के भाजपा में आने से कमलनाथ (kamal nath) तो ठीक प्रदेश कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ था। उन्होंने कई अंदरूनी राज उजागर किए थे। यादव को भी तथ्यों के आधार बात रखने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं जो 30 साल से कांग्रेस के लिए किला लड़ा रहे थे। ये भी थे मौजूद यादव को सदस्यता दिलाने के दौरान भाजपा कार्यालय पर इंदौर के नेताओं में महामंत्री रणदिवे के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. निशांत खरे, नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा और विधायक गोलू शुक्ला के अलावा आलोक दुबे भी थे। यहां से यादव मुख्यमंत्री से मिलने भी पहुंचे तो बाद में प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल से भी अनौपचारिक मुलाकात की।