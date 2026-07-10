कैलाश विजयवर्गीय बोले- ‘कौन है राकेश सिंह?’, भाजपा ने कहा- ‘ये हैं हमारे नए प्रवक्ता’

kailash vijayvargiya statement- 6 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय ने दिया था बयान, उसकी चर्चा हो रही है आज। (फोटो-कैलाश विजयवर्गीय एक्स)
BJP Indore Politics- मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की एक बार फिर जमकर किरकिरी हो गई। क्योंकि जिस नेता को 6 दिन पहले कैलाश ने पहचानने से ही इनकार कर दिया था, उन्हें भाजपा ने ससम्मान सदस्यता देकर हाथोंहाथ प्रदेश भाजपा का प्रवक्ता बना दिया। दरअसल, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रहे और इंदौर क्षेत्र के प्रभावशाली नेताओं में मानेजाने वाले राकेश सिंह यादव ने गुरुवार को भाजपा ज्वाइन की थी। यादव के भाजपा में आने के बाद अब कैलाश विजयवर्गीय का वही बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने राकेश सिंह यादव के लिए कहा था कि कौन है?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अनेक आरोप लगाकर कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले राकेश सिंह यादव इंदौर कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी इंदौर के बड़े नेताओं में शामिल हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री के पक्ष में बात करते हुए राकेश सिंह यादव ने जीतू पटवारी पर हमला बोला था। तब कैलाश विजयवर्गीय ने राकेश सिंह को लेकर टिप्पणी की थी कि कौन है? उस समय कैलाश ने अनभिज्ञता जताते हुए उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया था।
अब भाजपा ने राकेश सिंह यादव को ससम्मान भाजपा की सदस्यता देने के साथ ही प्रदेश प्रवक्ता बना दिया। इस खेल में गौरव रणदिवे की अहम भूमिका बताई जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक ट्रस्ट की जमीन के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (dr mohan yadav) पर गंभीर आरोप लगाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह यादव ने विरोध में मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने तथ्यों को सामने रखकर आरोप को बेबुनियाद बताते हुए पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर जमकर निशाना साधा। साथ में कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। गुरुवार को प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे के साथ भोपाल प्रदेश कार्यालय पहुंचकर यादव ने अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ले ली। पार्टी ने हाथोंहाथ उन्हें प्रदेश प्रवक्ता भी बना दिया।
यादव की नियुक्ति ने सबको चौंका दिया। सबसे ज्यादा किरकिरी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की हुई। 6 दिन पहले जब राकेश सिंह यादव ने जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए थे तब मीडिया ने कैलाश विजयवर्गीय से इनके बारे में सवाल किया था, इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि कौन है राकेश सिंह यादव? मैं नहीं जानता हूं, उनके साथ खड़े एक विधायक व अन्य पदाधिकारी ने पहचानने से ही इनकार कर दिया था। जिसे दो नंबरी खेमा जानता तक नहीं है। मजेदार बात ये है कि उन्हें प्रदेश भाजपा ने सदस्यता देकर प्रवक्ता भी बना दिया। एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा ने कांग्रेस पर तथ्यात्मक हमला करने वाला एक ओर नेता तैयार कर लिया।
देखा जाए तो भाजपा में शामिल हुए राकेश सिंह यादव (Rakesh Singh Yadav) को भाजपा ने प्रवक्ता बनाकर उमेश शर्मा और नरेंद्र सिंह सलूजा की कमी को पूरा करने का प्रयास किया है। दोनों ही नेता कांग्रेस पर जमकर हमला करते थे। सलूजा के भाजपा में आने से कमलनाथ (kamal nath) तो ठीक प्रदेश कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ था। उन्होंने कई अंदरूनी राज उजागर किए थे। यादव को भी तथ्यों के आधार बात रखने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं जो 30 साल से कांग्रेस के लिए किला लड़ा रहे थे। ये भी थे मौजूद यादव को सदस्यता दिलाने के दौरान भाजपा कार्यालय पर इंदौर के नेताओं में महामंत्री रणदिवे के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. निशांत खरे, नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा और विधायक गोलू शुक्ला के अलावा आलोक दुबे भी थे। यहां से यादव मुख्यमंत्री से मिलने भी पहुंचे तो बाद में प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल से भी अनौपचारिक मुलाकात की।
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