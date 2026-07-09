‘सोनम ही है मास्टरमाइंड’, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद राजा रघुवंशी की मां ने किया दावा

इधर, सोनम के हलफनामे पर प्रतिक्रिया देते हुए राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने उसे पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया। उन्होंने कहा कि यदि सोनम निर्दोष होती तो वह राजा को आगाह कर सकती थी कि राज कुशवाहा और उसके साथी उसके पीछे-पीछे आ रहे हैं। उमा रघुवंशी ने कहा कि उनका बेटा आरोपियों को पहचानता तक नहीं था, इसलिए सोनम का खुद को बेकसूर बताना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि सोनम को राजा को रास्ते से हटाना था इसलिए उसने इतनी बड़ी साजिश रची। इसके साथ ही उन्होंने पुणे का केतन अग्रवाल हत्याकांड का उदाहरण देते हुए बताएं कि सोनम जैसी लड़कियों से ही प्रेरित होकर सिया ने केतन की हत्या करी है। इसके साथ ही उन्होंने मामले की सुनवाई में लगातार हो रही देरी पर भी आपत्ति जताई है।