‘सोनम के वकील को पैसा खिलाया …’, राजा के गम में तड़प रहा परिवार, अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट

राजा रघुवंशी के भाई विपिन का कहना है कि जिस समय गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया गया था तब पुलिस ने गिरफ्तारी की वजह तो बताई होगी। जब पुलिस किसी आरोपी को उठाती है तो उसको बताती है कि आरोप क्या है। ये तो लड़की है तो इसको बताया जरूर होगा। डॉक्यूमेंट भी साइन किए होंगे। उन्होंने आगे कहा कि जो लड़की मर्डर करके पुलिस को इतना गुमराह कर सकती है, उस लड़की को पुलिस बिना पूछताछ के तो उठा नहीं सकती। इसमें कहीं न कहीं पेपर का हेरफेर हुआ है। पुलिस से इतनी बड़ी चूक नहीं हुई होगी। आज इसी वजह से सोनम रघुवंशी बाहर है।