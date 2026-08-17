Indore news: अब बिना रुके कटेगा Toll Tax, शुरू होगा बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम

Indore news: एमपी में इंदौर-महू मार्ग पर टोल वसूली की नई तकनीक मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) सिस्टम की टेस्टिंग की तैयारी शुरू हो गई है। महू की ओर इस सिस्टम से जुड़ी डिवाइस और जरूरी सेटअप लगाए जा चुके हैं, जबकि दूसरी और इसे इंस्टॉल करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके जरिए यह जांचा जाएगा कि बिना टोल प्लाजा पर रुके वाहन से टोल राशि स्वत: कट रही है या नहीं। टेस्टिंग के दौरान तकनीकी खामियों के साथ वाहन चालकों के अनुभव और फीडबैक भी लिए जाएंगे। एमपीआरडीसी के अघिकारियों के अनुसार एमएलएफएफ एक अत्याधुनिक, इंटेलिजेंट और बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम है। निगम आगामी सड़क परियोजनाओं में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी कर रहा है।