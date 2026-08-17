Ujjain news: ‘ChatGPT मेरी चप्पल ढूंढ दो…’, महाकाल मंदिर में 1200 किमी. दूर आए युवक को मिली चप्पल, एआई ने किया कमाल

इसी दौरान फोन और चैटजीपीटी का स्मार्ट कॉम्बिनेशन से शुभांग ने इस परेशानी का अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने पहले अपनी चप्पलों की एक पुरानी उपलब्ध तस्वीर चैटजीपीटी को दी, ताकि एआइ उनके रंग, ब्रांड और डिजाइन को पहचान सके। इसके बाद उन्होंने चप्पल स्टैंड और रैंक के अलग-अलग हिस्सों की तस्वीरें खींचकर चैटजीपीटी पर अपलोड कीं। उन्होंने एआइ को अपनी चप्पल की जोड़ी पहचानने को कहा। तस्वीरों का विश्लेषण करने के बाद चैटजीपीटी ने रैक के एक खास हिस्से की पहचान की और संकेत दिया कि चप्पलें वहां हो सकती हैं। शुभांग ने जब बताए गए स्थान की जांच की तो उनकी चप्पलें वहीं रखी मिलीं।