Ujjain Shahi Masjid: मीनार में हादसे के बाद पूर्व सदर को आया हार्ट अटैक, जेल से बाहर आते ही मौत

इधर, 28 सितंबर को मस्जिद का हिस्सा हटाने के दौरान हुए उप्रदव के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब तक 8 एफआईआर में 34 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें 24 गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल और सीडीआर की जांच कर रही है। साइबर की टीम सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल रही है। इनसे लगातार अफवाहें फैलाने वाले कंटेंट सामने आ रहे थे, पुलिस ने अब तक करीब 80 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। इनमें से अधिकतर इंस्टाग्राम अकाउंट शामिल है। जो बाहरी प्रदेश से भी संचालित हो रहे थे।