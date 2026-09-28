28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उज्जैन

पिता के बनवाए मकान में ही रहेंगे एमपी के सीएम मोहन यादव के परिजन, दो मंजिला बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा टूटा

CM Mohan Yadav : खजूरवाली मस्जिद गणेशचौक तक मार्ग चौड़ीकरण के अंतर्गत आ रहा मकान, सीएम जहां जन्मे, पले बढ़े, उसी घर को तोड़ना पड़ा
2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

deepak deewan

Sep 28, 2026

सीएम मोहन यादव

सीएम मोहन यादव- image- X @DrMohanYadav51

CM Mohan Yadav : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पुश्तैनी मकान उज्जैन में है जिसे ढहाया जा रहा है। इसका एक बड़ा हिस्सा तोड़ दिया गया है। उज्जैन में सिंहस्थ के लिए रोड चौड़ी की जा रहीं हैं जिसके लिए सीएम मोहन यादव का मकान भी तोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने खुद कुदाल चलाकर मकान तोड़ने की कार्यवाही शुरु की। यह दो मंजिला मकान सीएम मोहन यादव के पिता ने बड़ी मेहनत से बनवाया था। खजूरवाली मस्जिद गणेशचौक तक मार्ग चौड़ीकरण के अंतर्गत आ रहे इस मकान का 2.9 मीटर का बड़ा हिस्सा तोड़ा जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के परिजन इसी मकान में रहेंगे। वे अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर नहीं जाएंगे।

जिस मकान में सीएम मोहन यादव ने अपनी आंखे खोली, जहां भाई- बहनों के साथ बचपन बिताया, जहां खेले, पढ़े, बढ़े हुए, जहां शादी हुई और जिसकी जमीन ने संस्कारों की गहरी जड़ें व छत ने उन्नति की ऊचाइयां दी, शहर विकास में उस मकान को भी समान नजरिए से ही देखा। चौड़ीकरण में मकान का जितना हिस्सा बाधा बन रहा है, उसे हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है।

मुख्यमंत्री के पैतृक मकान का छज्जा हटाया

खजूरवाली मस्जिद गणेशचौक तक मार्ग चौड़ीकरण के अंतर्गत आ रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पुश्तैनी मकान का करीब 10 फीट हिस्सा तोड़ा जाएगा। तुड़ा़ई की शुरुआत रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ही कुदाली मारकर की। इसके बाद दो मंजिला भवन के छज्जे को तोडऩे की कार्रवाई शुरू हुई। यह समय डॉ. यादव के लिए भावुक कर देने वाला था।

मकान में मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिजन रहते हैं। परिवार की पुरानी तस्वीर सहित इस मकान में डॉ. यादव से संबंधित कई सामग्रियां अब भी मौजूद हैं। जब वे घर का पूजन कर रहे थे, कुदाली मार रहे थे, कमरों में घूम रहे थे, तब उनके चेहरे से स्पष्ट हो रहा था कि उनके मन-मस्तिष्क में जीवन का लंबा दौर चंद मिनटों में घ़़ूम गया है। बता दें कि वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव का निज निवास गीता कॉलोनी में स्थित है।

बचपन की गली में पहुंचे डॉ. यादव

अब्दालपुरा के जिस संकरे मार्ग पर मुख्यमंत्री का पुश्तैनी मकान है, उनका बचपन भी उसी क्षेत्र में बिता है। रविवार को जब डॉ. यादव बचपन की यादों से भरी इस गली में पहुंचे तो मोहल्ले के बुजुर्ग, युवा उन्हें देखने और अभिवादन करने अपने घरों से बाहर गए। क्षेत्र में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने कुछ समय के लिए मार्ग पर प्रवेश बंद रखा।

चार घर नजदीक रहने वाले पूर्व पार्षद व भाजपा महामंत्री जगदीश पांचाल ने बताया, डॉ. यादव का जन्म इसी मकान में हुआ था। बचपन, युवा अवस्था बीती। शादी भी हुई। यूडीए अध्यक्ष बने, तब भी वे यहीं रहते थे। चौड़ीकरण में पांचाल के मकान का 18 फीट हिस्सा प्रभावित हो रहा है।

15 मीटर चौड़ा होगा मार्ग

सिंहस्थ अंतर्गत नगर निगम खजूरवाली मस्जिद से गणेश चौक जीवाजीगंज थाने तक मार्ग चौड़ीकरण कर रहा है। करीब 730 मीटर लंबे इस मार्ग को 15 मीटर चौड़ा किया जाएगा। मार्ग चौड़ीकरण और विकास कार्य के लिए सरकार ने 9.80 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह मार्ग शहर के प्रमुख और व्यस्त संपर्क मार्गों में शामिल है। चौड़ीकरण के तहत रोड की उपलब्ध चौड़ाई बढ़ाने के साथ यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने पर जोर रहेगा।

निगम अध्यक्ष का मकान भी टूटेगा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पुश्तैनी मकान के सामने कुछ दूरी पर उनकी बड़ी बहन व नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव का भी मकान है। चौड़ीकरण में उनके मकान का भी करीब 12 फीट हिस्सा प्रभावित हो रहा है। इसकी तुड़ाई भी शुरू होगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2026 10:20 am

Published on:

28 Sept 2026 10:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / पिता के बनवाए मकान में ही रहेंगे एमपी के सीएम मोहन यादव के परिजन, दो मंजिला बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा टूटा

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के सीएम मोहन यादव ने अपना पैतृक मकान ढहाया, उज्जैन में घर पर खुद चलाई गैंती, हो गए भावुक

एमपी के सीएम मोहन यादव ने घर पर खुद चलाई गैंती
उज्जैन

उज्जैन में अब सफर होगा आसान, इन 12 रूटों पर दौड़ेंगी AC बसें, 2-3 दिन में होगी शुरू

ujjain e-buses service 100 electric buses 12 routes start soon
उज्जैन

उज्जैन में 15 अक्टूबर से पहले ही UPI बंद, दुकानदारों ने मांगा कैश, सामान छोड़ लौटने को मजबूर ग्राहक

shops stop upi payment before 15 october cash demand rises
उज्जैन

उज्जैन के जिस घर में बीता सीएम मोहन यादव का बचपन, अब उसी पर लगा लाल निशान

CM MOHAN YADAV UJJAIN
उज्जैन

Ujjain Atithi Niwas Case: ‘बाल खींचकर पीटा, फिर सुरक्षाकर्मियों ने जाते समय किया बाय-बाय…’ महिला ने लगाया बड़ा आरोप

ujjain atithi niwas case prerna garg allegation security guards
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.