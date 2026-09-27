एमपी के सीएम मोहन यादव ने अपना पैतृक मकान ढहाया, उज्जैन में घर पर खुद चलाई गैंती, हो गए भावुक

सीएम डॉ. मोहन यादव 27 सितंबर को अपने पुश्तैनी घर पहुंचे। उन्होंने यहां पैतृक मकान के बाहर पूजा-अर्चना की और फिर गैंती लेकर उसका एक हिस्सा ढहाकर विकास की नई नींव रखी। उन्होंने मीडिया से कहा कि जिस घर में छोटे से बड़े हुए हों, खेले-कूदे हों, उसको तोड़ना पड़े तो मन पर प्रभाव होना स्वाभाविक है। अगर सिंहस्थ के लिए जरूरी है तो हमें यह बलिदान देना ही चाहिए। हम सब मिलकर वो कर रहे हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जब मैं पहली बार साइंस कॉलेज से चुनाव जीतकर आया, तब जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, फिर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और उसके बाद भी जब-जब चुनाव लड़ा, हर चुनाव में मेरे सामने एक बात रही। आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आचरण और कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उज्जैन के लोगों ने अपना मकान खुद पीछे हटाया, ये आदर्श उदाहरण है।