Ujjain Atithi Niwas Case: ‘बाल खींचकर पीटा, फिर सुरक्षाकर्मियों जाते समय किया बाय-बाय…’ महिला ने लगाया बड़ा आरोप

प्रेरणा ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों से जब उन्होंने मोबाइल मांगा तब उन्होंने मोबाइल देने से मना कर दिया। इसके बाद जब स्थानीय लोगों और पीसीआर ने बीच-बचाव किया तब उन्हें अपना मोबाइल मिला। प्रेरणा के अनुसार, एक सुरक्षाकर्मी ने उन्हें चिढ़ाने के लिए हाथ हिलाकर 'बाय-बाय' भी किया। महिला ने बताया कि उन्हें लोगों ने जानकारी दी कि यहां आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। महिला ने इसके बाद महाकाल थाने में सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ आवेदन दिया। महिला ने अंत में यह भी आरोप लगाया कि जब उनका मेडिकल प्रशिक्षण चल रहा था तब पुलिसकर्मियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।