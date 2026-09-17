उज्जैन में नितिन नवीन ने जलाया ‘आशीर्वाद का दीया’, 35 लाख दियों से जगमगा उठा राम घाट

वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, 'प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन उज्जैन में भव्य रूप से मनाया जा रहा है…। उज्जैन के हर घाट पर दीये जलाए गए। देश की अर्थव्यवस्था बदली है, लोगों का जीवन बदला है और उज्जैन बदला है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। बाबा महाकाल से कामना करूंगा कि, प्रधानमंत्री मोदी को लंबी उम्र दें और उनके शासन में भारत नंबर-1 बने।'