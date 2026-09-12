उज्जैन में गणेश प्रतिमा की आंखों से आंसू बहने का दावा, मंदिर में जुटे श्रद्धालु

Ujjain Ganesh Idol Tears: मध्यप्रदेश के उज्जैन में सराफा बाजार स्थित प्राचीन खड़े हनुमान की प्रतिमा अपने स्थान से अनेक प्रयास के बाद भी नहीं हिलने की घटना इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं इसी बीच उज्जैन जिले से एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दूसरी घटना जिले की तहसील ताजपुर की है जहां प्राचीन गणेश मंदिर की प्रतिमा से आंसू बहने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में गणेश प्रतिमा से आंसू जैसा तरल पदार्थ बहता नजर भी आ रहा है।