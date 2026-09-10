Khade Hanumanji: ‘उन्हें परेशान करना बंद करो…पछताओगे’, महिला भक्तों में आक्रोश, बोली- पुजारी को सामने लाओ

Ujjain Khade Hanumanji relocation:उज्जैन के सतीगेट स्थित करीब 200 साल पुराने खड़े हनुमानजी मंदिर को सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाने की छह दिन से चल रही कवायद एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई है, जहां आगे बढ़ने से पहले विरासत को समझना जरूरी हो गया है। प्रशासन ने मंदिर का बाहरी ढांचा हटा दिया, लेकिन जमीन में गहराई तक जुड़ी प्रतिमा को नहीं हटाया जा सका। प्रतिमा उठाने के लिए की गई खुदाई में जमीन के भीतर लॉकिंग संरचना मिली है। प्रतिमा के शिला से जुड़े होने की भी संभावना है। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई रोक दी है।