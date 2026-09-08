‘क्या कर रहे थे सांसद-विधायक… उन्हें पता नहीं था?’, पूर्व CM उमा भारती ने सागर शराब कांड पर जताई नाराजगी

दिल्ली में हुए जेन-जी के प्रदर्शन को उमा ने नौजवानों के अंदर आया हुआ उफान बताया। उन्होंने कहा, प्रदर्शन में प्रधानमंत्री के लिए जो असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया, वह खराब था। फिर भी पीएम ने लोकतंत्र का सम्मान करते हुए युवाओं की भावनाओं का सम्मान किया है। बिना नाम लेते हुए उमा ने यह भी कहा कि मैं उस व्यक्ति की निंदा करूंगी जिसने यह कहा था कि यह तो कॉकरोच है, एक चप्पल से मर जाएंगे, हिट छिड़कने से मर जाएंगे। मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। उस मूर्ख ज्ञानी कवि को यह नहीं पता है कि कॉकरोच गंदगी से पैदा होते हैं। गंदगी रहेगी तो वे फिर आ जाएंगे, वे नहीं मरते। उनका अस्तित्व गंदगी में से निकला हुआ है। आप सिस्टम की गंदगी खत्म कीजिए तो वह पैदा नहीं होंगे। गंदगी रखेंगे तो चप्पल या हिट से कुछ नही होगा। जब तक गंदगी होगी, कॉकरोच अमर रहेगा।