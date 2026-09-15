Simhastha 2028: उज्जैन में 40 सड़कें होंगी चौड़ी, 5 मार्गों के घरों पर लगाए निशान

शहर में एक के बाद एक प्रमुख सडकों का चौड़ीकरण जारी है। सिंहस्थ तक करीब 40 मार्गों को चौड़ा करने की योजना है। इनमें से पांच मार्गों के चौड़ीकरण का जल्द श्रीगणेश होने वाला है। हाल ही में नगर निगम ने इनमें से एक गुदरी से हरसिद्धि की पाल तक मार्ग बराहीकरण के लिए सेंट्रल लाइनिंग व घरों व निशान लगाए गए थे। इसके अलावा कुछ मार्गों पर प्रभावित क्षेत्रवासियों को नोटिस जारी किए जा रहे है। आवश्यक औपचारिकता पूरी होने के बाद जल्द ही इन मार्गों पर चौड़ीकरण शुरू हो जाएगा।