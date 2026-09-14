Rajasthan Nikay Chunav Results Live: उदयपुर से कांग्रेस जिलाध्यक्ष की पत्नी जीती, जयपुर में खुला बीजेपी का खाता

2026-09-14 07:44:53 am

Rajasthan Nikay Chunav Result: नतीजों से खुलेगा सियासी राज, सत्ता का दबदबा कायम या बदलेगा पैटर्न?

राजस्थान में पहली बार 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' की तर्ज पर 309 नगरीय निकायों के चुनाJodhpur Nagar Nigam Election Results: जोधपुर में मतगणना शुरू जोधपुर नगर निगम आम चुनाव 2026 के वोटों की गिनती गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुरू हो गई है। 100 वार्डों के लिए 10 कमरों में 117 राउंड में गिनती हो रही है, जिससे 385 उम्मीदवारों की किस्मत का फ़ैसला होगा।व का एक साथ फैसला होने जा रहा है। अब तक चुनाव अलग-अलग चरणों में होते थे और पूरी प्रक्रिया सालभर से ज्यादा चलती थी। आज आने वाले नतीजे तय करेंगे कि पुराना राजनीतिक पैटर्न कायम रहता है या एक साथ हुए चुनाव में सत्ता का असर कुछ कमजोर पड़ता है।