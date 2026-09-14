राजस्थान के 309 निकायों में मतगणना आज, 38,889 प्रत्याशियों की हार-जीत के साथ बोर्ड गठन की तस्वीर होगी साफ

भाजपा नेता 200 से ज्यादा निकायों में बोर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने संख्या नहीं बताई, लेकिन उसे जनता से बड़ी उम्मीदें हैं। 2019-21 में 196 निकायों के चुनाव पांच चरणों में हुए थे। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। 7500 वार्डों के परिणाम में कांग्रेस ने 3036 और भाजपा ने 2676 वार्ड जीते। निर्दलीयों व अन्य दलों को 1788 वार्ड मिले। इसके बाद राजनीतिक जोड़तोड़ का असर भी दिखा। कांग्रेस ने 196 में से 125 निकायों में बोर्ड बनाए, जबकि भाजपा 64 पर रुक गई। सात निकायों में निर्दलीय व अन्य दल बोर्ड बनाने में सफल रहे।