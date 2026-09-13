Barmer : छुट्टी पर घर आए सेना के हवलदार की हार्ट अटैक से मौत, 4 महीने बाद होना था रिटायर, गांव में पसरा मातम

परिजनों के अनुसार शनिवार रात करीब साढ़े 9 बजे खाना खाने के कुछ देर बाद महेंद्र कुमार के सीने में तेज दर्द हुआ। हालत बिगड़ने पर परिवार के लोग उन्हें बाड़मेर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पार्थिव देह को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। रविवार को जाट रेजिमेंट के जवान और अधिकारी भी जिला अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर पोस्टमॉर्टम करवाया। पोस्टमॉर्टम के बाद आर्मी की गाड़ी से पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंचाई गई, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।