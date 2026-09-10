रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष में 12.1% अधिक माल का लदान किया, अगस्त में 14.9% की वृद्धि.

जैसलमेर. रेलवे ने रामदेवरा मेले में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए तीन जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय किया है। इनमें भगत की कोठी-रामदेवरा के बीच दो जोड़ी और श्रीगंगानगर-पोकरण के बीच एक जोड़ी ट्रेन शामिल है। ये ट्रेनें 11 व 12 सितंबर से शुरू होंगी और प्रत्येक 15 ट्रिप करेंगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि ट्रेन संख्या 04863-04864 और 04865-04866 भगत की कोठी-रामदेवरा के बीच 11 से 25 सितंबर तक संचालित होंगी। ट्रेन 04863 भगत की कोठी से सुबह 6.15 बजे रवाना होकर 10.30 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। वापसी में 04864 रामदेवरा से सुबह 11 बजे चलकर दोपहर 3 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। इसी प्रकार, 04865 भगत की कोठी से शाम 4 बजे चलकर रात 9.20 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। वापसी में 04866 रामदेवरा से रात 10 बजे रवाना होकर अगले दिन तड़के 2 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। इन ट्रेनों का ठहराव जोधपुर, राईका बाग, महामंदिर, मंडोर, मारवाड़ मथानिया, तिवरी, ओसियां, मारवाड़ लोहावट और फलोदी सहित प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। वर्तमान में जोधपुर-रामदेवरा के बीच एक जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेन पहले से चल रही है। रामदेवरा मेले के लिए ट्रेन संख्या 04741-04742 श्रीगंगानगर-पोकरण स्पेशल 12 से 26 सितंबर तक चलेगी। यह श्रीगंगानगर से सुबह 10.15 बजे रवाना होकर शाम 7.50 बजे पोकरण पहुंचेगी। फलोदी स्टेशन पर इसका आगमन शाम 6.35 बजे और प्रस्थान 6.40 बजे होगा। वापसी में पोकरण से रात 8.45 बजे चलकर अगले दिन सुबह 7.50 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी। फलोदी स्टेशन पर वापसी में रात 10 बजे आकर 10.05 बजे रवाना होगी। इस ट्रेन में 15 साधारण और दो गार्ड डिब्बों सहित कुल 17 कोच होंगे। रेलवे ने बताया कि इन स्पेशल ट्रेनों से नियमित ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव कम होगा और श्रद्धालुओं को यात्रा के अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे।