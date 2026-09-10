राजस्थान में बाड़ेबंदी का खेल शुरू, कांग्रेस प्रत्याशी जबरन उठाने की कोशिश, पुलिस पहुंची तो ASP से उलझे समर्थक

जानकारी के अनुसार बुधवार रात 8.30 बजे की है, जब शहर के बेरियों का बास इलाके में कुछ लोगों ने वार्ड 48 के कांग्रेस प्रत्याशी पारसमल माली को अगवा करने की कोशिश। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में समर्थक मौके पर पहुंच गए। इसी बीच कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और प्रत्याशी पारस को गाड़ी में बैठा लिया। इस दौरान प्रत्याशी के भाई और समर्थक पुलिस से उलझ गए। एएसपी नितेश आर्य समेत अन्य पुलिसकर्मियों के साथ समर्थकों की काफी देर तक बहस हुई। मौके पर तनाव की स्थिति बनी रही। इसके बाद पुलिस पारस को सुरक्षित स्थान पर ले गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। घटनाक्रम के बाद कांग्रेस खेमे में माहौल गरमा गया।