Rajasthan Nikay Chunav: RLP के चुनावी प्रचार के दौरान बेकाबू हुआ ट्रैक्टर, लोगों को रौंदते हुए मकान में जा घुसा; मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार एक ट्रैक्टर पर म्यूजिक सिस्टम लगाकर प्रचार किया जा रहा था। वीडियो और रील बनाने के दौरान चालक का नियंत्रण हट गया। सूचना पर आरएलपी, भाजपा और कांग्रेस के नेता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि इजाजत व दस्तावेजों की जांच की जा रही है। घायल पक्ष की ओर से अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इस घटना के बाद भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा ने आरएलपी कार्यकर्ताओं पर नशे में वाहन चलाने का आरोप लगाया है। वहीं, कांग्रेस से पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि ये मानवीय भूल हो सकती है। भविष्य में ऐसी अनहोनी ना हो, इसके लिए उन्होंने प्रशासन से जांच की अपील की है।