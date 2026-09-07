Rajasthan Politics: ‘कांग्रेस के लिए मांगूंगा वोट’, मतदान से ऐन पहले अचानक पलटा भाजपा प्रत्याशी; गरमाई सियासत

नाथद्वारा। नगरपालिका चुनाव में नामांकन वापसी के दिन शुरू हुआ सियासी घटनाक्रम मतदान से ठीक तीन दिन पहले रविवार को फिर सुर्खियों में आ गया। वार्ड 23 से भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रजापत ने मीडिया के सामने अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी को खुद से अधिक योग्य बताते हुए उनके पक्ष में वोट मांगने की बात कहकर राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। दिनेश प्रजापत ने आरोप लगाया कि भाजपा की ओर से उनका नामांकन जल्दबाजी में करवाया गया था।