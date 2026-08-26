Rajsamand News: इनकम टैक्स अधिकारी बनकर होटल खरीदने का झांसा, 8.50 लाख की ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार

राजसमंद। खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर होटल खरीदने या पार्टनरशिप का झांसा देकर 8.50 लाख रुपए की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को राजनगर थाना पुलिस ने वारदात के महज चार घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने होटल संचालक को एडवांस राशि देने का भरोसा दिलाकर 50 हजार रुपए नकद और करीब 40 ग्राम वजन की तीन सोने की चेन लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तीनों सोने की चेन और 50 हजार रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। वारदात में इस्तेमाल कार को भी जब्त किया गया है।