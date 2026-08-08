Ground Report: राजसमंद में 55.80 करोड़ की लागत से बना फ्लाईओवर पहली ही बारिश में उखड़ा, सड़क पर 6-6 इंच गहरे गड्ढे

उनका कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च कर आमजन की सुविधा के लिए बनाया गया फ्लाईओवर पहली ही बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि वर्षा के पानी ने एनएचएआई की कार्यप्रणाली की पोल खोलकर रख दी है। नंदावट स्थित एलआईसी बिल्डिंग के सामने बना यह नवनिर्मित फ्लाईओवर करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा है। इसका निर्माण शिवम कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया। परियोजना की निगरानी एनएचएआई एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई। निर्माण कार्य 12 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था और 10 फरवरी 2026 को पूरा होने के बाद पुल पर यातायात शुरू किया गया। फ्लाईओवर की कुल लागत 55.80 करोड़ रुपये बताई गई है।