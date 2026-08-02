2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजसमंद

Rajsamand News: शिकार की तलाश में विद्युत ट्रांसफार्मर पर चढ़ी मादा पैंथर, करंट की चपेट में आने से मौत

राजसमंद के एमड़ी गांव में शिकार की तलाश में निकली एक साल की मादा पैंथर बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़ गई। करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग ने पोस्टमार्टम के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है।
2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Kamal Mishra

Aug 02, 2026

Rajsamand Panther Death

Rajsamand Panther Death: हादसे के बाद की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

राजसमंद। जिले के पीपली आचार्यान क्षेत्र के एमड़ी गांव में शनिवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। शिकार की तलाश में घूम रही करीब एक साल की मादा पैंथर बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़ गई और करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के कारण बिजली लाइन में फॉल्ट आ गया, जिससे गांव की विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई। रविवार सुबह ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कराया।

रात में ट्रांसफार्मर पर चढ़ा पैंथर

जानकारी के अनुसार, एमड़ी गांव के श्मशान मार्ग के पास शनिवार देर रात पैंथर शिकार की तलाश में घूम रहा था। इसी दौरान वह बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया। ट्रांसफार्मर में प्रवाहित करंट की चपेट में आते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के चलते रात करीब 12 बजे बिजली लाइन में फॉल्ट आ गया और पूरे क्षेत्र की बिजली गुल हो गई।

एक घंटे बाद बहाल हुई बिजली

सूचना मिलने पर लाइनमैन कन्हैयालाल कुमावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद तकनीकी खराबी दूर कर विद्युत आपूर्ति बहाल की। शुरुआत में फॉल्ट का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन रविवार सुबह जांच के दौरान ट्रांसफार्मर पर पैंथर का शव दिखाई दिया।

यह वीडियो भी देखें :

वन विभाग ने किया पोस्टमार्टम

कांकरोली विद्युत निगम के सहायक अभियंता नितेश लोधा ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके का निरीक्षण किया गया। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। रेंजर सत्यानंद गरासिया के नेतृत्व में वन रक्षक हेमंत नागदा, पन्नालाल कुमावत और गिरधारीलाल सैनी की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर के शव को कब्जे में लिया। शव को पीपरड़ा नर्सरी ले जाकर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद नियमानुसार अंतिम संस्कार किया गया।

एक साल की मादा पैंथर थी

वन विभाग के अनुसार मृत पैंथर करीब एक वर्ष की मादा थी। प्रारंभिक जांच में करंट लगने से उसकी मौत की पुष्टि हुई है। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वन विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि पैंथर ट्रांसफार्मर तक कैसे पहुंचा।

CM Bhajanlal : सीएम भजनलाल ने राजसमंद जिले को दिया बड़ा तोहफा, 491 करोड़ रुपए के 347 कार्यों की दी मंजूरी

ये भी पढ़ें
Rajasthan CM Bhajanlal big gift Rajsamand district 347 works worth Rs 491 crore approved

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Aug 2026 07:30 pm

Published on:

02 Aug 2026 07:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / Rajsamand News: शिकार की तलाश में विद्युत ट्रांसफार्मर पर चढ़ी मादा पैंथर, करंट की चपेट में आने से मौत

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

CM Bhajanlal : सीएम भजनलाल ने राजसमंद जिले को दिया बड़ा तोहफा, 491 करोड़ रुपए के 347 कार्यों की दी मंजूरी

Rajasthan CM Bhajanlal big gift Rajsamand district 347 works worth Rs 491 crore approved
राजसमंद

Rajasthan : श्रीनाथजी मंदिर में ‘आषाढ़ी तौलना’ ने दिए शुभ संकेत, किसानों के लिए खुशखबरी, अच्छी फसल-बारिश की भविष्यवाणी

Shrinathji temple Ashadhi tolna auspicious signs farmers good harvest rain predicted
राजसमंद

Rajsamand Road Accident : तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को पीछे मारी टक्कर, 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत, एक घायल

Rajsamand Road Accident high speed trailer hit bike 2 women horrific Death one injured
राजसमंद

Rajsamand: नाथद्वारा में मां की अर्थी को 4 बेटियों ने दिया कंधा, दृश्य देख भावुक हुआ पूरा शहर

Rajsamand News
राजसमंद

राजसमंद में क्या है ‘जल चक्की’ विवाद? रातोंरात लगी महाराणा राज सिंह की प्रतिमा, सुबह मचा सियासी बवाल

Rajsamand Jal Chakki Row
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.