Rajsamand News: शिकार की तलाश में विद्युत ट्रांसफार्मर पर चढ़ी मादा पैंथर, करंट की चपेट में आने से मौत

राजसमंद। जिले के पीपली आचार्यान क्षेत्र के एमड़ी गांव में शनिवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। शिकार की तलाश में घूम रही करीब एक साल की मादा पैंथर बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़ गई और करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के कारण बिजली लाइन में फॉल्ट आ गया, जिससे गांव की विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई। रविवार सुबह ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कराया।